За сутки в Свердловской области пришлось эвакуировать два торговых центра

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Во вторник, 28-го февраля, в Нижнем Тагиле внезапно была прервана работа торгового центра «Кит» на Черноисточинском шоссе. Всех посетителей и работников торговых точек, расположенных в ТЦ, попросили спешно покинуть здание. Всего было эвакуировано 2 сотни человек, включая детей.Как выяснилось чуть позже, причиной эвакуации людей из нижнетагильского «Кита» стало короткое замыкание электропроводки. На вызов к зданию торгового центра приезжали несколько машин пожаротушения, но использовать их не понадобилось. А через сутки похожая история произошла в Екатеринбурге.В уральской столице пожарная сигнализация сработала в «КомсоМолле». Самое удивительное совпадение с нижнетагильским инцидентом заключается в том, что и из екатеринбургского торгово-развлекательного комплекса эвакуировались 200 человек, по оценкам местного управления МЧС.Люди некоторое время не могли понять, по какой причине их заставили отрываться от развлечений и покупок и выходить на улицу. Как выяснилось, причина была столь же незначительная, что и в Нижнем Тагиле — загорелась фритюрница в помещении боулинга, расположенного в ТРК. Участия в её тушении 7 пожарных машин, прибывших к «КомсоМоллу» не потребовалось.