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Пропавшую в Екатеринбурге 15-летнюю девочку нашли
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге завершены поиски пропавшей 15-летней Анны. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
Напомним, что девочка пропала в Заречном микрорайоне 28 февраля. В ее поисках участвовали сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда. Сегодня девочку нашли.
Напомним, что девочка пропала в Заречном микрорайоне 28 февраля. В ее поисках участвовали сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда. Сегодня девочку нашли.
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