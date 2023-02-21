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В Екатеринбурге пропала 15-летняя девочка
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Заречном микрорайоне Екатеринбурга пропала 15-летняя Анна Аржанникова. Ее местонахождение неизвестно с 28 февраля.
Приметы пропавшей: рост 172 см, серо-зеленые глаза, темно-русые волосы, короткая стрижка.
На момент пропажи девочка была одета в черную куртку из эко-кожи с капюшоном, черные джинсы, черные ботинки и бирюзовый палантин в клетку. С собой она брала черный рюкзак.
Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 9 и волонтеры поискового отряда «Прорыв». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Анны Аржанниковой, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-09 (полиция), 8 (900) 044-02-20 (руководитель поискового отряда Наталия) или 8 (962) 316-55-42 (заместитель руководителя отряда Игорь).
Приметы пропавшей: рост 172 см, серо-зеленые глаза, темно-русые волосы, короткая стрижка.
На момент пропажи девочка была одета в черную куртку из эко-кожи с капюшоном, черные джинсы, черные ботинки и бирюзовый палантин в клетку. С собой она брала черный рюкзак.
Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 9 и волонтеры поискового отряда «Прорыв». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Анны Аржанниковой, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-09 (полиция), 8 (900) 044-02-20 (руководитель поискового отряда Наталия) или 8 (962) 316-55-42 (заместитель руководителя отряда Игорь).
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