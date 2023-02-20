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В Верхней Пышме горел текстильный цех
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В воскресенье в Верхней Пышме загорелся текстильный цех на улице Калинина. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
Сообщение о возгорании поступило в 16.37. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались три человека. Информации о пострадавших не поступало.
В тушении пожара были задействованы 41 огнеборец и 13 единиц спецтехники. Пожар потушили в 17.57. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 19.10.
Сообщение о возгорании поступило в 16.37. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались три человека. Информации о пострадавших не поступало.
В тушении пожара были задействованы 41 огнеборец и 13 единиц спецтехники. Пожар потушили в 17.57. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 19.10.
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