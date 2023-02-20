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В Верхней Пышме горел текстильный цех

09.52 Понедельник, 27 февраля 2023
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В воскресенье в Верхней Пышме загорелся текстильный цех на улице Калинина. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило в 16.37. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались три человека. Информации о пострадавших не поступало.


Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области


В тушении пожара были задействованы 41 огнеборец и 13 единиц спецтехники. Пожар потушили в 17.57. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 19.10.


Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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09:57 В Екатеринбурге ищут 29-летнего мужчину, пропавшего 22 февраля
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