В Верхней Пышме горел текстильный цех



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В воскресенье в Верхней Пышме загорелся текстильный цех на улице Калинина. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.Сообщение о возгорании поступило в 16.37. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались три человека. Информации о пострадавших не поступало.В тушении пожара были задействованы 41 огнеборец и 13 единиц спецтехники. Пожар потушили в 17.57. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 19.10.