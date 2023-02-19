Три дома сгорели в коллективном саду Асбеста





– рассказали в МЧС. «В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 15 человек личного состава»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этим утром в коллективном саду Асбеста произошёл крупный пожар, в ходе которого сгорели три садовых дома. Площадь пожара составила 137 квадратных метров, сообщили в свердловском МЧС.Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 07.26. Огонь был локализован только в 09.09, а ликвидировать открытое горение спасатели смогли в 10.10. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 11.30.