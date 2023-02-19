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Три дома сгорели в коллективном саду Асбеста
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Этим утром в коллективном саду Асбеста произошёл крупный пожар, в ходе которого сгорели три садовых дома. Площадь пожара составила 137 квадратных метров, сообщили в свердловском МЧС.
Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 07.26. Огонь был локализован только в 09.09, а ликвидировать открытое горение спасатели смогли в 10.10. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 11.30.
Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 07.26. Огонь был локализован только в 09.09, а ликвидировать открытое горение спасатели смогли в 10.10. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 11.30.
«В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 15 человек личного состава»,
– рассказали в МЧС.
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