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ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень унесло жизни двух человек
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Два человека лишились жизни из автоаварии, которая произошла днём 23-го февраля на междугородной трассе Екатеринбург — Тюмень. Один из погибших умер на месте, второго пытались спасти врачи, но безуспешно.
По информации Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Свердловской области, смертельное ДТП случилось на 124-м километре указанной трассы. Из-за прошедших снегопадов и скользкой дороги автомобиль марки «Kia Ceed» съехал с проезжей части и ударился о столб опоры линии электропередач.
Один из пассажиров иномарки — пожилая женщина — погиб практически сразу. Пострадали и остальные люди, находившиеся в машине. Один получил закрытый перелом обеих стоп и закрытую черепно-мозговую травму, второй — ушиб голени. Водителя «Kia» госпитализировали, но спасти ему жизнь врачам не удалось.
Это уже второе ДТП за день на трассе Екатеринбург — Тюмень. В первом тоже фигурировала машина марки «Kia», а ещё патрульный автомобиль. К счастью, там обошлось без столь трагических последствий.
По информации Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Свердловской области, смертельное ДТП случилось на 124-м километре указанной трассы. Из-за прошедших снегопадов и скользкой дороги автомобиль марки «Kia Ceed» съехал с проезжей части и ударился о столб опоры линии электропередач.
Один из пассажиров иномарки — пожилая женщина — погиб практически сразу. Пострадали и остальные люди, находившиеся в машине. Один получил закрытый перелом обеих стоп и закрытую черепно-мозговую травму, второй — ушиб голени. Водителя «Kia» госпитализировали, но спасти ему жизнь врачам не удалось.
Это уже второе ДТП за день на трассе Екатеринбург — Тюмень. В первом тоже фигурировала машина марки «Kia», а ещё патрульный автомобиль. К счастью, там обошлось без столь трагических последствий.
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