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На свердловской трассе произошло ДТП с участием патрульной машины
Происшествия
Фото: очевидец / 66.RU
На трассе Екатеринбург – Тюмень произошло ДТП с участием автомобиля ДПС. Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на очевидца.
По словам очевидца, женщина-водитель Mazda не справилась с управлением на скользкой дороге и попала в ДТП. На место аварии приехали сотрудники полиции и перекрыли левую полосу. Однако в патрульную машину врезался водитель KIA, после чего автомобиль отбросило на Renault Duster.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, на 196-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень инспекторы ДПС оформляли ДТП с материальным ущербом, когда в стоящую патрульную машину врезался автомобиль.
По предварительным данным, один из сотрудников ГИБДД получил травму ноги.
По словам очевидца, женщина-водитель Mazda не справилась с управлением на скользкой дороге и попала в ДТП. На место аварии приехали сотрудники полиции и перекрыли левую полосу. Однако в патрульную машину врезался водитель KIA, после чего автомобиль отбросило на Renault Duster.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, на 196-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень инспекторы ДПС оформляли ДТП с материальным ущербом, когда в стоящую патрульную машину врезался автомобиль.
По предварительным данным, один из сотрудников ГИБДД получил травму ноги.
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