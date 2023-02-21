На свердловской трассе произошло ДТП с участием патрульной машины



Фото: очевидец / 66.RU

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Екатеринбург – Тюмень произошло ДТП с участием автомобиля ДПС. Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на очевидца.По словам очевидца, женщина-водитель Mazda не справилась с управлением на скользкой дороге и попала в ДТП. На место аварии приехали сотрудники полиции и перекрыли левую полосу. Однако в патрульную машину врезался водитель KIA, после чего автомобиль отбросило на Renault Duster.Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, на 196-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень инспекторы ДПС оформляли ДТП с материальным ущербом, когда в стоящую патрульную машину врезался автомобиль.По предварительным данным, один из сотрудников ГИБДД получил травму ноги.