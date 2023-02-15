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Пятеро человек получили травмы в аварии на Полевском тракте
Происшествия
Фото: Андрей Гоголев
Накануне вечером, 21-го февраля, серьёзная дорожная авария произошла на Полевском тракте в районе улицы Перспективная. В ней получили травмы различной степени тяжести сразу пятеро человек.
Согласно информации, обнародованной местным отделением пропаганды ГИБДД, авария произошла в момент, когда 28-летний водитель автомобиля марки «Mitsubishi Lancer» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Из-за этого произошло столкновение легковой иномарки с пассажирским автобусом марки «Богдан». Удар был такой сильный, что сидевшая на переднем сидении автобуса выбила стекло, а иномарка оказалась смята в лепёшку. Оба водителя при этом получили ранения — и молодой владелец «Mitsubishi Lancer», и 63-летний мужчина, управлявший автобусом.
Помимо них с места происшествия в городскую клиническую больницу №36 карета «Скорой» увезла ещё троих. Сообщается, что это 47-летняя женщина, ехавшая в автобусе, и двое молодых человек 23-х и 27-ми лет. Сейчас один из них находится в коме.
Согласно информации, обнародованной местным отделением пропаганды ГИБДД, авария произошла в момент, когда 28-летний водитель автомобиля марки «Mitsubishi Lancer» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Из-за этого произошло столкновение легковой иномарки с пассажирским автобусом марки «Богдан». Удар был такой сильный, что сидевшая на переднем сидении автобуса выбила стекло, а иномарка оказалась смята в лепёшку. Оба водителя при этом получили ранения — и молодой владелец «Mitsubishi Lancer», и 63-летний мужчина, управлявший автобусом.
Помимо них с места происшествия в городскую клиническую больницу №36 карета «Скорой» увезла ещё троих. Сообщается, что это 47-летняя женщина, ехавшая в автобусе, и двое молодых человек 23-х и 27-ми лет. Сейчас один из них находится в коме.
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