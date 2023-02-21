На автомобилиста, который после ДТП в Екатеринбурге напал на инспекторов ДПС, возбудили уголовное дело

«В ходе расследования выполняется комплекс необходимых процессуальных действий по установлению всех обстоятельств и причин инцидента, а также сбору и закреплению доказательств», – добавили в СКР.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости