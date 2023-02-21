Возрастное ограничение 18+
На автомобилиста, который после ДТП в Екатеринбурге напал на инспекторов ДПС, возбудили уголовное дело
Происшествия
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
На водителя Skoda Rapid, который вчера после ДТП на Березовском тракте напал на сотрудников ДПС, возбудили уголовное дело.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, в отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).
Напомним, что водитель Skoda при движении зацепил другой автомобиль, сломав ему зеркало. Водитель поврежденной машины пустился в погоню за автомобилистом, пытался его остановить. Skoda Rapid в результате вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Mazda.
После этого виновник ДТП накинулся на водителя автомобиля, которому сломал зеркало, пытался устроить драку с водителем Mazda. Когда приехали инспекторы ДПС, мужчина начал драться еще и с ними.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, в отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).
Напомним, что водитель Skoda при движении зацепил другой автомобиль, сломав ему зеркало. Водитель поврежденной машины пустился в погоню за автомобилистом, пытался его остановить. Skoda Rapid в результате вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Mazda.
После этого виновник ДТП накинулся на водителя автомобиля, которому сломал зеркало, пытался устроить драку с водителем Mazda. Когда приехали инспекторы ДПС, мужчина начал драться еще и с ними.
«В ходе расследования выполняется комплекс необходимых процессуальных действий по установлению всех обстоятельств и причин инцидента, а также сбору и закреплению доказательств», – добавили в СКР.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Водитель иномарки после аварии на Березовском тракте пытался подраться с полицейскими
21 февраля 2023
21 февраля 2023