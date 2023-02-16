Водитель иномарки после аварии на Березовском тракте пытался подраться с полицейскими



Фото: читатель «Вечерних ведомостей»

«Водитель Skoda был агрессивно настроен, накинулся на водителя, которому сломал зеркало, который его преследовал. Пытался устроить драку с водителем Mazda, который пострадал. Когда приехали инспекторы ДПС, он ещё с ними драться начал», – рассказывает читатель «Вечерних ведомостей.



Фото: читатель «Вечерних ведомостей»



Фото: читатель «Вечерних ведомостей»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Березовском тракте сегодня столкнулись два автомобиля. Виновник ДТП был агрессивно настроен, пытался устроить драку с водителями других автомобилей и прибывшими инспекторами ДПС.Как рассказал читатель «Вечерних ведомостей», водитель Skoda Rapid ехал со стороны Березовского в сторону Екатеринбурга, превышая скорость и не учитывая погодных условий. При движении он зацепил другой автомобиль, сломав ему зеркало. Водитель поврежденной машины пустился в погоню за автомобилистом, пытался его остановить, но не получилось.По словам очевидца, Skoda Rapid в результате вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Mazda.Очевидец отмечает, что сотрудники ДПС были вынуждены применить наручники и газовый баллончик.На месте аварии работали спасатели МЧС, экипаж ДПС и бригада скорой помощи. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение Березовского.