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В питомнике в Полевском на девочку напала собака
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В собачьем питомнике в Полевском во время экскурсии на девочку напала собака. Инцидент произошел 19 февраля.
Следственный отдел по Полевскому проводит проверку на предмет возможного наличия в данной ситуации признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, будут установлены все обстоятельства произошедшего. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, проведут судебно-медицинскую экспертизу.
Следственный отдел по Полевскому проводит проверку на предмет возможного наличия в данной ситуации признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, будут установлены все обстоятельства произошедшего. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, проведут судебно-медицинскую экспертизу.
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