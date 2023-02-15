В питомнике в Полевском на девочку напала собака

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В собачьем питомнике в Полевском во время экскурсии на девочку напала собака. Инцидент произошел 19 февраля.Следственный отдел по Полевскому проводит проверку на предмет возможного наличия в данной ситуации признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, будут установлены все обстоятельства произошедшего. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, проведут судебно-медицинскую экспертизу.