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Завершены поиски пропавшей в Асбесте 56-летней женщины
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Асбесте завершены поиски пропавшей 56-летней Светланы Машаровой. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Напомним, что местонахождение Светланы было неизвестно с 18 февраля. В ее поисках участвовали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Вчера женщину нашли.
Напомним, что местонахождение Светланы было неизвестно с 18 февраля. В ее поисках участвовали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Вчера женщину нашли.
«Найдена, Жива! Всем большое спасибо за помощь в поисках!» – сообщили в поисковом отряде.
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