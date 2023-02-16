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Завершены поиски пропавшей в Асбесте 56-летней женщины

15.29 Понедельник, 20 февраля 2023
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Асбесте завершены поиски пропавшей 56-летней Светланы Машаровой. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Напомним, что местонахождение Светланы было неизвестно с 18 февраля. В ее поисках участвовали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Вчера женщину нашли.

«Найдена, Жива! Всем большое спасибо за помощь в поисках!» – сообщили в поисковом отряде.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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17:29 Свердловские спасатели предупредили о сильном снегопаде и гололёде
16:59 В Екатеринбурге выявили 220 нарушений ПДД водителями такси
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15:55 В Свердловской области выявили 437 новых случаев коронавируса
15:29 Завершены поиски пропавшей в Асбесте 56-летней женщины
14:57 У банка «Екатеринбург» сменился президент
14:52 На мусорке в Первоуральске обнаружили урну с прахом местного жителя
14:51 В Екатеринбурге отказались исследовать на бешенство найденную в доме у очага болезни мертвую мышь
14:23 ФНС банкротит Высокогорский ГОК в Нижнем Тагиле за долги в 924 млн рублей
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10:52 В Екатеринбурге проезд в общественном транспорте подорожал до 33 рублей
10:19 У школьников в Каменске-Уральском массово выявляют глистов
09:48 В Екатеринбурге затопило перекресток Малышева – Гагарина
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