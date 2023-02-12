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В Асбесте ищут 56-летнюю женщину, пропавшую накануне
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Свердловской области в Асбесте ищут 56-летнюю Светлану Машарову. С 18 февраля 2023 года её местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Женщина ростом 160 сантиметров, полного телосложения, с русыми волосами и голубыми глазами. Была одета в чёрную шубу, чёрные зимние ботинки и красную шапку.
Отмечается, что она нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Женщина ростом 160 сантиметров, полного телосложения, с русыми волосами и голубыми глазами. Была одета в чёрную шубу, чёрные зимние ботинки и красную шапку.
Отмечается, что она нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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