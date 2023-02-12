В Асбесте ищут 56-летнюю женщину, пропавшую накануне

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в Асбесте ищут 56-летнюю Светлану Машарову. С 18 февраля 2023 года её местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».Женщина ростом 160 сантиметров, полного телосложения, с русыми волосами и голубыми глазами. Была одета в чёрную шубу, чёрные зимние ботинки и красную шапку.Отмечается, что она нуждается в медицинской помощи.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.