Из горящей девятиэтажки в Екатеринбурге спасли двух человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ночью в Екатеринбурге произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Сулимова. Сообщение о возгорании поступило в 02.02.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 10 квадратных метров огонь повредил вещи в квартире на шестом этаже девятиэтажки. На место происшествия прибыли 11 огнеборцев на трех спецмашинах.Пожарные эвакуировали по лестничным маршам пять человек, в том числе трех детей. Также огнеборцы спасли двух человек с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов.Возгорание потушили в 02.20. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03:28.