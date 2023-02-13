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Из горящей девятиэтажки в Екатеринбурге спасли двух человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Ночью в Екатеринбурге произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Сулимова. Сообщение о возгорании поступило в 02.02.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 10 квадратных метров огонь повредил вещи в квартире на шестом этаже девятиэтажки. На место происшествия прибыли 11 огнеборцев на трех спецмашинах.
Пожарные эвакуировали по лестничным маршам пять человек, в том числе трех детей. Также огнеборцы спасли двух человек с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов.
Возгорание потушили в 02.20. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03:28.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 10 квадратных метров огонь повредил вещи в квартире на шестом этаже девятиэтажки. На место происшествия прибыли 11 огнеборцев на трех спецмашинах.
Пожарные эвакуировали по лестничным маршам пять человек, в том числе трех детей. Также огнеборцы спасли двух человек с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов.
Возгорание потушили в 02.20. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03:28.
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