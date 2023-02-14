В уральской столице на ВИЗе обнаружили труп пенсионерки

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Вчера, 18 февраля, вечером в Екатеринбурге на перекрестке Начдива Васильева – Викулова прохожие обнаружили труп. Позже выяснилось, что он принадлежит 80-летней женщине, сообщает портал «Е1».По данным главы пресс-службы МВД Свердловской области Валерия Горелых, смерть пенсионерки не носит криминального характера. Предполагается, что женщина могла скончаться от заболевания.Представитель свердловского СКР Александр Шульга сообщил о начавшейся проверке по факту произошедшего.