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В уральской столице на ВИЗе обнаружили труп пенсионерки
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Вчера, 18 февраля, вечером в Екатеринбурге на перекрестке Начдива Васильева – Викулова прохожие обнаружили труп. Позже выяснилось, что он принадлежит 80-летней женщине, сообщает портал «Е1».
По данным главы пресс-службы МВД Свердловской области Валерия Горелых, смерть пенсионерки не носит криминального характера. Предполагается, что женщина могла скончаться от заболевания.
Представитель свердловского СКР Александр Шульга сообщил о начавшейся проверке по факту произошедшего.
По данным главы пресс-службы МВД Свердловской области Валерия Горелых, смерть пенсионерки не носит криминального характера. Предполагается, что женщина могла скончаться от заболевания.
Представитель свердловского СКР Александр Шульга сообщил о начавшейся проверке по факту произошедшего.
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