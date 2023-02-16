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Пропавшую в Свердловской области девочку нашли
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Верхнем Дуброво завершены поиски пропавшей 13-летней Евы. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Напомним, что девочка пропала 16 февраля. В ее поисках участвовали сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв». Сегодня подростка нашли.
Напомним, что девочка пропала 16 февраля. В ее поисках участвовали сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв». Сегодня подростка нашли.
«Найдена, Жива! Всем спасибо за помощь в поиске», – сообщили в отряде «Лиза Алерт».
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