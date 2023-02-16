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В Свердловской области пропала 13-летняя девочка
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Верхнем Дуброво в Свердловской области пропала 13-летняя Ева Александровна Чикунова. Ее местонахождение неизвестно с 16 февраля.
Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, русые волосы длиной по лопатки, по бокам мелированные пряди розового цвета.
На момент пропажи девочка была одета в темно-синее худи с капюшоном, черные джинсы-трубы и черные зимние кроссовки.
В поисках девочки участвуют сотрудники отдела полиции №29 МО МВД России по Заречному, а также волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв».
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Евы Чикуновой, просят сообщить информацию по телефонам 8 (343) 772-10-59 (полиция), +7 (952) 735-68-83 (Эльмира, «Лиза Алерт») и +7 (900) 044-02-20 (Наталия, «Прорыв»).
Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, русые волосы длиной по лопатки, по бокам мелированные пряди розового цвета.
На момент пропажи девочка была одета в темно-синее худи с капюшоном, черные джинсы-трубы и черные зимние кроссовки.
В поисках девочки участвуют сотрудники отдела полиции №29 МО МВД России по Заречному, а также волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв».
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Евы Чикуновой, просят сообщить информацию по телефонам 8 (343) 772-10-59 (полиция), +7 (952) 735-68-83 (Эльмира, «Лиза Алерт») и +7 (900) 044-02-20 (Наталия, «Прорыв»).
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