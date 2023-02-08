В Екатеринбурге на ВИЗе горят киоски

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на ВИЗе горят торговые павильоны. Об этом сообщили читатели «Вечерних ведомостей».Инцидент произошел около перекрестка Крауля – Викулова. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 50 квадратных метров огонь повредил кровлю трех торговых павильонов.Пожарные локализовали огонь в 17.41. На месте работают девять огнеборцев. Пострадавших в результате пожара нет.