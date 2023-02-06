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В Екатеринбурге вновь отравились посетители закусочной «У Аро»

09.56 Среда, 15 февраля 2023
Происшествия
Фото: управление Роспотребнадзора по Свердловской области
В Екатеринбурге отравились пять клиентов второго филиала закусочной «У Аро», расположенном на улице Волгоградской, 190Б/2. Среди пострадавших – трое подростков.

В свердловском управлении Роспотребнадзора рассказали, что пять случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди посетителей закусочной зафиксировано с 4 по 10 февраля. Двое заболевших госпитализированы. У пострадавших наблюдается повышенная температура, многократные жидкий стул и рвота.

Лабораторное обследование выявило, что возбудитель заболевания тот же – норовирус 2 типа. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследования. Для проведения лабораторных исследований отобрали пробы готовой продукции, сырья, смывов с поверхностей, также обследован персонал. У одного из сотрудников тоже обнаружена РНК норовируса 2-го генотипа.

«Составлен протокол о временном запрете деятельности объекта с 10 февраля 2023, решением суда от 13 февраля 2023 деятельность объекта приостановлена сроком на 90 суток. Расследование продолжается», – рассказали в ведомстве.


Напомним, что три недели назад отравились посетители филиала закусочной «У Аро», расположенном на улице Декабристов. От деятельности того же ИП пострадали 16 клиентов. Филиал тоже закрыли на 90 суток. 10 февраля решением суда ИП Бадалян оштрафован на 30 тысяч рублей.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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