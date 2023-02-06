В Екатеринбурге вновь отравились посетители закусочной «У Аро»

«Составлен протокол о временном запрете деятельности объекта с 10 февраля 2023, решением суда от 13 февраля 2023 деятельность объекта приостановлена сроком на 90 суток. Расследование продолжается», – рассказали в ведомстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости