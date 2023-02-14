«Паутина» в Свердловской области даёт первые уловы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Система «Паутина» помогла сотрудникам ГИБДД по Свердловской области поймать водителя, на машине которого красовались поддельные номера государственной регистрации. Это серьёзное нарушение, которое грозит лишением прав.Пойманный с подложными номерами водитель ездил на машине иностранного производства. «Мерседес», на котором он ехал, остановили на трассе инспектора ДПС, поскольку система «Паутина» предоставила информацию: машина с такими номерами находится в розыске по причине утери их владельцем. За рулём находился 48-летний екатеринбуржец. При дальнейшей проверке выяснилось, что он управляет автомобилем на законных основаниях, поскольку права и прочие документы у него были в полном порядке. Вот только за то, что прицепил на машину чужие номера, прав он может лишиться. Такое наказание предусматривает часть 4 статьи 12.2 КоАП Российской Федерации, по которой будет рассматриваться его дело.Как сообщают представители ГИБДД Свердловской области, водитель «Мерседеса» свою вину признал. Но факт, что на его машине чужие госномера пояснил весьма странно: «не посмотрел на номера перед поездкой».Информация про систему «Паутина» была обнародована областной Госавтоинспекцией в начале этого месяца. Суть её в том, что спомощью новой программы и камер, установленных на улицах, полицейские могут определять в потоке транспорта автомобили, которые числятся в розыске или водители которых лишены права управления, либо склонны к употреблению наркотиков. Штрафников с большими долгами система вычисляет тоже.