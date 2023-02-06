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Возле администрации Екатеринбурга обнаружили труп
Происшествия
Фото: ЕАН
В Екатеринбурге между зданием мэрии и торговым центром «Пассаж» обнаружили труп. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на очевидцев.
По словам очевидцев, на месте происшествия работают экстренные службы. В СУ СКР по Свердловской области случившееся пока не прокомментировали.
По словам очевидцев, на месте происшествия работают экстренные службы. В СУ СКР по Свердловской области случившееся пока не прокомментировали.
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