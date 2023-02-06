Возле администрации Екатеринбурга обнаружили труп

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге между зданием мэрии и торговым центром «Пассаж» обнаружили труп. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на очевидцев.По словам очевидцев, на месте происшествия работают экстренные службы. В СУ СКР по Свердловской области случившееся пока не прокомментировали.