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Иномарка сбила несовершеннолетнего мальчика в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге на улице Народной Воли сегодня было зафиксировано ДТП с участием ребёнка и машины иностранного производства. После «встречи» с автомобилем несовершеннолетнего пострадавшего пришлось госпитализировать.
Инцидент поизошёл в понедельник днём, 13-го февраля. Как установили сотрудники ГИБДД, 9-летний мальчик попытался перебежать проезжую часть в месте, которое не предназначено для пешеходов. В итоге малолетнего нарушителя сбила «Audi», за рулём которой сидел 30-летний водитель.
От удара мальчик получил травму головы, которая потребовала медицинского вмешательства.
Напомним, вчера в Свердловской области в ДТП пострадали ещё двое несовершеннолетних детей. Они были пассажирами одной из двух столкнувшихся возле села Туринская Слобода иномарок.
Инцидент поизошёл в понедельник днём, 13-го февраля. Как установили сотрудники ГИБДД, 9-летний мальчик попытался перебежать проезжую часть в месте, которое не предназначено для пешеходов. В итоге малолетнего нарушителя сбила «Audi», за рулём которой сидел 30-летний водитель.
От удара мальчик получил травму головы, которая потребовала медицинского вмешательства.
Напомним, вчера в Свердловской области в ДТП пострадали ещё двое несовершеннолетних детей. Они были пассажирами одной из двух столкнувшихся возле села Туринская Слобода иномарок.
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