В ДТП в Свердловской области пострадали два ребенка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в столкновении двух автомобилей пострадали 11-летний мальчик и шестилетняя девочка. ДТП произошло вчера около 16.30 на четвертом километре автодороги обход села Туринская Слобода.По предварительным данным, женщина-водитель Ford Focus ехала со стороны села Туринская Слобода и при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущественное право проезда автомобилю SsangYung Actyon.В результате ДТП пострадали два пассажира Ford Focus: 11-летний мальчик и шестилетняя девочка. Их доставили в больницу. После осмотра медиков девочку с ушибами отпустили домой, а у мальчика диагностировали перелом кисти.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что за рулем Ford Focus находилась 32-летняя женщина со стажем вождения три года. Она пояснила, что при выезде на главную дорогу ее ослепило солнце, из-за чего она не заметила автомобиль.