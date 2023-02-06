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В ДТП в Свердловской области пострадали два ребенка
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области в столкновении двух автомобилей пострадали 11-летний мальчик и шестилетняя девочка. ДТП произошло вчера около 16.30 на четвертом километре автодороги обход села Туринская Слобода.
По предварительным данным, женщина-водитель Ford Focus ехала со стороны села Туринская Слобода и при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущественное право проезда автомобилю SsangYung Actyon.
В результате ДТП пострадали два пассажира Ford Focus: 11-летний мальчик и шестилетняя девочка. Их доставили в больницу. После осмотра медиков девочку с ушибами отпустили домой, а у мальчика диагностировали перелом кисти.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что за рулем Ford Focus находилась 32-летняя женщина со стажем вождения три года. Она пояснила, что при выезде на главную дорогу ее ослепило солнце, из-за чего она не заметила автомобиль.
По предварительным данным, женщина-водитель Ford Focus ехала со стороны села Туринская Слобода и при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущественное право проезда автомобилю SsangYung Actyon.
В результате ДТП пострадали два пассажира Ford Focus: 11-летний мальчик и шестилетняя девочка. Их доставили в больницу. После осмотра медиков девочку с ушибами отпустили домой, а у мальчика диагностировали перелом кисти.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что за рулем Ford Focus находилась 32-летняя женщина со стажем вождения три года. Она пояснила, что при выезде на главную дорогу ее ослепило солнце, из-за чего она не заметила автомобиль.
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