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Пьяный житель Нижнего Тагила повторил «подвиг» ревдинского «выпаденца»
Происшествия
Фото: Андрей Гоголев
Пока вчера русскоязычный Интернет сопереживал жителю Ревды, который присел на подоконник покурить и оказался на земле со сломанным позвоночником, в Нижнем Тагиле произошёл такой же инцидент. На этот раз лететь выпавшему курильщику пришлось не так далеко, но без травм не обошлось.
Тагильчанин выпал с третьего этажа жилого дома на улице Калинина. Это случилось примерно в 21:00. Квартира «выпаденца» расположена на 3-м этаже дома (а не на 5-м, как у ревдинца). К тому же, упал мужчина на козырёк подъезда. Какие он при этом получил травмы не оглашается, но к месту происшествия выезжала «Скорая» и мужчину увезли в больницу.
Инцидентом заинтересовалась и местная полиция. «На место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции №17. Установлено, что местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вышел покурить на балкон и не удержался», — приводит слова сотрудников интернет-издание V-Tagile. Вместе с тем, в соцсетях появилось свидетельство, что мужчина выпрыгнул сам, предварительно выкинув некий портфель.
Тагильчанин выпал с третьего этажа жилого дома на улице Калинина. Это случилось примерно в 21:00. Квартира «выпаденца» расположена на 3-м этаже дома (а не на 5-м, как у ревдинца). К тому же, упал мужчина на козырёк подъезда. Какие он при этом получил травмы не оглашается, но к месту происшествия выезжала «Скорая» и мужчину увезли в больницу.
Инцидентом заинтересовалась и местная полиция. «На место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции №17. Установлено, что местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вышел покурить на балкон и не удержался», — приводит слова сотрудников интернет-издание V-Tagile. Вместе с тем, в соцсетях появилось свидетельство, что мужчина выпрыгнул сам, предварительно выкинув некий портфель.
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