Потворство вредным привычкам привело к перелому позвоночника у жителя Ревды

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Курение — вред, и Минздрав предупреждает об этом уже много десятилетий. Но на пачках сигарет ещё никогда не изображали переломанный позвоночник в качестве антирекламы. Пора, видимо, начинать.Житель Ревды оказался на больничной койке из-за страсти к курению. Правда, тут поучаствовало ещё одно нездоровое пристрастие — к алкоголю. Да, и курить, сидя на подоконнике открытого окна, как выяснилось полезной привычкой тоже не назвать. Вкупе три дурных привычки и привели к страшной травме: выпив, мужчина присел на подоконник покурить, но сорвался вниз. Видевшая эта жена успела схватить мужа, но удержать его сил не хватило. Он упал с 5-го этажа и ударился спиной.Возможно, снег под окнами смягчил бы падение и тогда мужчина мог отделаться ушибами. Но тело его ударилось о невысокий деревянный заборчик, ограждающий придомовой газон от дороги. Теперь мужчина в больнице и выпишут его очень нескоро.