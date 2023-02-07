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В Каменске-Уральском умерла девушка, попавшая в ДТП с пьяным подростком
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В Каменске-Уральском в больнице умерла 19-летняя девушка после аварии, которую устроил ее пьяный 17-летний друг. Об этом сообщает KU66.RU со ссылкой на МО «Каменск-Уральский».
Как рассказали МО «Каменск-Уральский», пострадавшая пассажирка ВАЗ-211250 скончалась от полученных травм в реанимации, врачам не удалось ее спасти. В момент ДТП девушка находилась на переднем сидении и не была пристегнута ремнем безопасности
Информацию подтвердили и в свердловской Госавтоинспекции. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Напомним, что 17-летний подросток управлял автомобилем знакомого ВАЗ-211250, выехал на встречную полосу и столкнулся с Газелью. В легковушке находилась 19-летняя подруга водителя. Ее увезли в тяжелом состоянии в реанимацию. Самого подростка доставили травматологическое отделение с переломом костей таза и правой голени. При госпитализации у него обнаружили признаки опьянения.
Как рассказали МО «Каменск-Уральский», пострадавшая пассажирка ВАЗ-211250 скончалась от полученных травм в реанимации, врачам не удалось ее спасти. В момент ДТП девушка находилась на переднем сидении и не была пристегнута ремнем безопасности
Информацию подтвердили и в свердловской Госавтоинспекции. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Напомним, что 17-летний подросток управлял автомобилем знакомого ВАЗ-211250, выехал на встречную полосу и столкнулся с Газелью. В легковушке находилась 19-летняя подруга водителя. Ее увезли в тяжелом состоянии в реанимацию. Самого подростка доставили травматологическое отделение с переломом костей таза и правой голени. При госпитализации у него обнаружили признаки опьянения.
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