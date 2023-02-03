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Пьяный подросток устроил жесткое ДТП в Каменске-Уральском
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В Каменске-Уральском подросток катался с подругой на автомобиле знакомого и устроил жесткое ДТП. У водителя обнаружили признаки опьянения.
В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что сегодня утром в Каменске-Уральском подросток управлял автомобилем ВАЗ-21150, выехал на встречную полосу на улице Алюминиевой и столкнулся с Газелью.
В результате ДТП подростка госпитализировали в травматологическое отделение с переломом костей таза и правой голени. 19-летняя девушка-пассажир легковушки находится в тяжелом состоянии в реанимации. В момент аварии девушка и подросток не были пристегнуты ремнями безопасности.
При госпитализации у юного водителя обнаружили признаки опьянения. У него взяли кровь для проведения экспертизы. Обе машины получили механические повреждения.
Как отметили в ГИБДД, подросток ранее неоднократно управлял автомобилем и задерживался автоинспекторами. Он состоится на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В апреле 2022 года юноша вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершенные ранее преступления. Уже в мае он устроил ДТП, в котором травмировались двое подростков.
Автомобиль ВАЗ-21150, которым управлял подросток, принадлежит молодому человеку 2004 года рождения, который является общим знакомым пострадавших.
Сотрудники по делам несовершеннолетних проведут дополнительные мероприятия с родителями несовершеннолетнего водителя.
В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что сегодня утром в Каменске-Уральском подросток управлял автомобилем ВАЗ-21150, выехал на встречную полосу на улице Алюминиевой и столкнулся с Газелью.
В результате ДТП подростка госпитализировали в травматологическое отделение с переломом костей таза и правой голени. 19-летняя девушка-пассажир легковушки находится в тяжелом состоянии в реанимации. В момент аварии девушка и подросток не были пристегнуты ремнями безопасности.
При госпитализации у юного водителя обнаружили признаки опьянения. У него взяли кровь для проведения экспертизы. Обе машины получили механические повреждения.
Как отметили в ГИБДД, подросток ранее неоднократно управлял автомобилем и задерживался автоинспекторами. Он состоится на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В апреле 2022 года юноша вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершенные ранее преступления. Уже в мае он устроил ДТП, в котором травмировались двое подростков.
Автомобиль ВАЗ-21150, которым управлял подросток, принадлежит молодому человеку 2004 года рождения, который является общим знакомым пострадавших.
Сотрудники по делам несовершеннолетних проведут дополнительные мероприятия с родителями несовершеннолетнего водителя.
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