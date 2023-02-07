В ТК «Современник» в Екатеринбурге произошел пожар

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Вечером 7 февраля в Екатеринбурге произошел пожар в торговом комплексе «Современник» на улице Блюхера. Сообщение о возгорании поступило в 21.18.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади 10 квадратных метров огонь повредил внутреннюю отделку в магазине. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.В тушении пожара участвовали 47 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 21.35. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 22.15.