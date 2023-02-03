Возрастное ограничение 18+
Завершены поиски пропавшей школьницы в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге завершены поиски пропавшей 14-летней Елизаветы. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Девушка пропала 4 февраля. В ее поисках участвовали волонтеры поискового отряда. В воскресенье вечером появилась информация о том, что подростка нашли.
Девушка пропала 4 февраля. В ее поисках участвовали волонтеры поискового отряда. В воскресенье вечером появилась информация о том, что подростка нашли.
«Найдена, жива! Всем большое спасибо за помощь», – сообщили в поисковом отряде.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Пропавшего в Ревде подростка нашли
03 февраля 2023
03 февраля 2023
Пропавшего в Екатеринбурге мальчика нашли
30 января 2023
30 января 2023
В Серове нашли мертвым пропавшего мужчину
30 января 2023
30 января 2023