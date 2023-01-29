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В Екатеринбурге ищут 14-летнюю девушку, пропавшую 4 февраля
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге ищут 14-летнюю Елизавету Забегалову. Вчера, 4 февраля, она ушла на прогулку и не вернулась домой. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Девушка ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами и зелёными глазами. Была одета в зелёную куртку, чёрные джинсы и розовые кроссовки.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Девушка ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами и зелёными глазами. Была одета в зелёную куртку, чёрные джинсы и розовые кроссовки.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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