Крупный пожар произошёл в городском округе Верхней Туры

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ночь с 4 на 5 февраля в городском округе Верхней Туры произошёл крупный пожар. На площади 108 квадратных метров загорелась хозяйственная постройка.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 23.56. К месту происшествия тут же были направлены 13 огнеборцев на 5 пожарных машинах.В 00.41 специалисты локализовали огонь, в 01.24 им удалось ликвидировать открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 06.35. В результате пожара хозяйственная постройка полностью сгорела.Причина возгорания не уточняется.