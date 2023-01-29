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Крупный пожар произошёл в городском округе Верхней Туры
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области (архивное фото)
В ночь с 4 на 5 февраля в городском округе Верхней Туры произошёл крупный пожар. На площади 108 квадратных метров загорелась хозяйственная постройка.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 23.56. К месту происшествия тут же были направлены 13 огнеборцев на 5 пожарных машинах.
В 00.41 специалисты локализовали огонь, в 01.24 им удалось ликвидировать открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 06.35. В результате пожара хозяйственная постройка полностью сгорела.
Причина возгорания не уточняется.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 23.56. К месту происшествия тут же были направлены 13 огнеборцев на 5 пожарных машинах.
В 00.41 специалисты локализовали огонь, в 01.24 им удалось ликвидировать открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 06.35. В результате пожара хозяйственная постройка полностью сгорела.
Причина возгорания не уточняется.
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