В Каменске-Уральском мужчина разбился на надувном «бублике»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера в Каменске-Уральском мужчина, катавшийся на надувном «бублике», на большой скорости влетел в дерево и получил серьёзные травмы.Видео с произошедшим опубликовало сообщество «Инцидент Каменск-Уральский». На кадрах видно, как мужчина съезжает по снежному склону на неуправляемом тюбинге и врезается в берёзу.По данным паблика, у мужчины сейчас переломы позвоночника и четырёх рёбер.