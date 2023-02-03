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В Каменске-Уральском мужчина разбился на надувном «бублике»
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Вчера в Каменске-Уральском мужчина, катавшийся на надувном «бублике», на большой скорости влетел в дерево и получил серьёзные травмы.
Видео с произошедшим опубликовало сообщество «Инцидент Каменск-Уральский». На кадрах видно, как мужчина съезжает по снежному склону на неуправляемом тюбинге и врезается в берёзу.
По данным паблика, у мужчины сейчас переломы позвоночника и четырёх рёбер.
Видео с произошедшим опубликовало сообщество «Инцидент Каменск-Уральский». На кадрах видно, как мужчина съезжает по снежному склону на неуправляемом тюбинге и врезается в берёзу.
По данным паблика, у мужчины сейчас переломы позвоночника и четырёх рёбер.
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