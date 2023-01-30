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Пропавшего в Ревде подростка нашли
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
Завершены поиски пропавшего в Ревде 17-летнего Алексея. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Напомним, что подросток пропал 31 января. В его поисках участвовали волонтеры поискового отряда. Мальчика нашли сегодня
Напомним, что подросток пропал 31 января. В его поисках участвовали волонтеры поискового отряда. Мальчика нашли сегодня
«Найден, жив! Всем спасибо за помощь в поисках», – сообщили в отряде.
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