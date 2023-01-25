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При невыясненных обстоятельствах погиб объявленный в Екатеринбурге в розыск юноша

21.07 Среда, 1 февраля 2023
Происшествия
Фото: Юлия Медведева
Минувшей ночью в микрорайоне Уктус Чкаловского административного района Екатеринбурга было обнаружено тело молодого человека. Накануне о том, что Дмитрий пропал, заявили его родственники.

Погибшему был 21 год. Он жил в соседнем с Уктусом микрорайоне, на Елизавете. В последний день января родственники Дмитрия забеспокоились, так как он не вернулся домой. Полиция, как правило, принимает заявления о пропаже человека только спустя несколько суток, а вот в поисковом отряде «Прорыв» тревоги родных Дмитрия восприняли серьёзно и сразу приступили к поискам.

Тело Дмитрия обнаружилось в лесном массиве неподалёку от улицы Щербакова. Причины его смерти пока неясны, но из Следственного комитета по Свердловской области уже поступила информация, что признаков насильственной смерти на трупе нет. Проводится расследование обстоятельств гибели молодого человека.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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