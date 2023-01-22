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Тройное ДТП с участием бетономешалки случилось в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге бетономешалка на колёсах попала в ДТП. В аварии «поучаствовали» ещё два автомобиля.
Дорожно-транспортное происшествие с тремя столкнувшимися машинами случилось накануне вечером, 30-го января. Примерно в половине десятого вечера миксер марки «КАМАЗ» двигался по улице Машинной. По словам самого водителя, в какой-то момент его подрезал легковой автомобиль, из-за чего ему пришлось прибегнуть к опасному манёвру, что и привело к опрокидыванию тяжёлой махины. Поскольку это произошло на довольно оживлённой дороге, избежать столкновения с бетономешалкой не смогли ещё два участника движения, легковые автомобили которых врезались в «разлёгшуюся» бетономешалку.
У сотрудников ГИБДД несколько иная версия. Вину в тройном ДТП они возлагают как раз на водителя КАМАЗа. «Водитель миксера, не обеспечил постоянный контроль в ходе торможения и допустил опрокидывание», — считают они.
Чудо, что в такой крупной аварии обошлось без пострадавших среди людей. А вот «стукнутые» автомобили требуют серьёзного ремонта.
Напомним, что на прошлой неделе в Свердловской области произошло ещё одно ДТП с бетономешалкой. Тогда из-за разлившегося бетона и перевернувшегося миксера даже пришлось перекрывать участок дороги Нижние Серги – Михайловск – Арти.
Дорожно-транспортное происшествие с тремя столкнувшимися машинами случилось накануне вечером, 30-го января. Примерно в половине десятого вечера миксер марки «КАМАЗ» двигался по улице Машинной. По словам самого водителя, в какой-то момент его подрезал легковой автомобиль, из-за чего ему пришлось прибегнуть к опасному манёвру, что и привело к опрокидыванию тяжёлой махины. Поскольку это произошло на довольно оживлённой дороге, избежать столкновения с бетономешалкой не смогли ещё два участника движения, легковые автомобили которых врезались в «разлёгшуюся» бетономешалку.
У сотрудников ГИБДД несколько иная версия. Вину в тройном ДТП они возлагают как раз на водителя КАМАЗа. «Водитель миксера, не обеспечил постоянный контроль в ходе торможения и допустил опрокидывание», — считают они.
Чудо, что в такой крупной аварии обошлось без пострадавших среди людей. А вот «стукнутые» автомобили требуют серьёзного ремонта.
Напомним, что на прошлой неделе в Свердловской области произошло ещё одно ДТП с бетономешалкой. Тогда из-за разлившегося бетона и перевернувшегося миксера даже пришлось перекрывать участок дороги Нижние Серги – Михайловск – Арти.
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