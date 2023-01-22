Водитель Lada устроил ДТП в Лесном и вылетел из автомобиля

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Лесном сегодня утром столкнулись три автомобиля. Водитель одной из машин после ДТП вылетел из машины.Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области на перекрестке Мамина-Сибиряка – Коммунистический проспект водитель Lada при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Toyota, двигавшемуся со встречного направления прямо. После столкновения иномарку отбросило на Renault, который ехал за Lada.В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля – мужчина 1997 года рождения. Он не был пристегнут ремнем безопасности и после столкновения вылетел из машины. Мужчину доставили в травматологическое отделение городской больницы.В ГИБДД отмечают, что водитель Lada за нарушения ПДД привлекался к ответственности уже 48 раз. Основные нарушения связаны с превышением скорости.