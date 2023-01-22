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Водитель Lada устроил ДТП в Лесном и вылетел из автомобиля
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Лесном сегодня утром столкнулись три автомобиля. Водитель одной из машин после ДТП вылетел из машины.
Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области на перекрестке Мамина-Сибиряка – Коммунистический проспект водитель Lada при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Toyota, двигавшемуся со встречного направления прямо. После столкновения иномарку отбросило на Renault, который ехал за Lada.
В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля – мужчина 1997 года рождения. Он не был пристегнут ремнем безопасности и после столкновения вылетел из машины. Мужчину доставили в травматологическое отделение городской больницы.
В ГИБДД отмечают, что водитель Lada за нарушения ПДД привлекался к ответственности уже 48 раз. Основные нарушения связаны с превышением скорости.
Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области на перекрестке Мамина-Сибиряка – Коммунистический проспект водитель Lada при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Toyota, двигавшемуся со встречного направления прямо. После столкновения иномарку отбросило на Renault, который ехал за Lada.
В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля – мужчина 1997 года рождения. Он не был пристегнут ремнем безопасности и после столкновения вылетел из машины. Мужчину доставили в травматологическое отделение городской больницы.
В ГИБДД отмечают, что водитель Lada за нарушения ПДД привлекался к ответственности уже 48 раз. Основные нарушения связаны с превышением скорости.
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