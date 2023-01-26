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Пропавшего в Екатеринбурге мальчика нашли
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге завершены поиски пропавшего 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
Напомним, что мальчик пропал 28 января на Сортировке. В его поисках участвовали сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов.
Напомним, что мальчик пропал 28 января на Сортировке. В его поисках участвовали сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов.
«Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!» – сообщили в «Прорыве».
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