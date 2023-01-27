На Сортировке в Екатеринбурге пропал ребенок

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Сортировке в Екатеринбурге пропал 11-летний Нурислам Адылжанов. Его местонахождение неизвестно с 28 января.Приметы пропавшего: рост 135 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы.На момент пропажи мальчик был одет в темно-серую куртку, черные ботинки, черные штаны и темно-серую шапку с бомбоном.Розыском пропавшего занимаются отдел полиции № 11 и волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв». Всех, кто знает что-либо о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить информацию по телефонам 8 (343) 356-42-11 либо 02 (полиция), 8 (962) 316-55-42 (координатор поиска Игорь, отряд «Прорыв») и 8 (800) 700-54-52 («Лиза Алерт»).