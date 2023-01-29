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Прокуратура проконтролирует расследование ДТП в Заречном микрорайоне Екатеринбурга
Происшествия
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Прокуратура проконтролирует расследование по факту ДТП в Заречном микрорайоне Екатеринбурга и проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, надлежащему состоянию улично-дорожной сети.
Напомним, что вчера вечером на перекрёстке улиц Готвальда и Машинистов легковой автомобиль вылетел на тротуар, где находились пешеходы. В результате пострадали четыре человека.
Предварительно было установлено, что водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и, уходя от столкновения с другой машиной, заканчивающей поворот налево, допустил наезд на пешеходов на тротуаре.
Напомним, что вчера вечером на перекрёстке улиц Готвальда и Машинистов легковой автомобиль вылетел на тротуар, где находились пешеходы. В результате пострадали четыре человека.
Предварительно было установлено, что водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и, уходя от столкновения с другой машиной, заканчивающей поворот налево, допустил наезд на пешеходов на тротуаре.
«Точные обстоятельства ДТП будут установлены в ходе административного расследования, проводимого органами полиции, которое взято прокуратурой на контроль»,
– сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
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