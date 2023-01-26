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В Заречном микрорайоне Екатеринбурга автомобиль врезался в толпу пешеходов
Происшествия
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Вечером 28 января в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Готвальда и Машинистов произошло ДТП – легковой автомобиль вылетел на тротуар, где находились пешеходы. В результате четыре человека были госпитализированы, в том числе трое братьев.
ДТП случилось около 10 часов вечера в Заречном микрорайоне. Автомобиль Shevrolet Aveo двигался по Готвальда со стороны улицы Черепанова в сторону улицы Опалихинской. Перекрёсток с улицей Машинистов водитель проехал на красный свет, в этот же момент налево со встречной полосы начал поворачивать другой автомобиль – уходя от столкновения, Shevrolet потерял управление и вылетел на тротуар, где в тот момент стояли пешеходы, ожидающие зелёного сигнала светофора. В результате четверо мужчин получили серьёзные травмы и были госпитализированы в городские больницы №23 и №36.
У автомобиля повреждения лобового стекла и бампера. Машина проехала несколько метров по тротуару и застряла в снегу возле овощного павильона.
За рулём Shevrolet Aveo была 20-летняя девушка, стаж вождения которой составляет один год.
Сотрудникам ГИБДД девушка пояснила, что торопилась забрать свою дочь от подруги. Она выехала на запрещающий сигнал светофора, решив, что успеет «проскочить» перекрёсток.
Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев, трое из четырёх пострадавших – братья. Им 17, 19 и 20 лет. Личность четвёртого устанавливается.
ДТП случилось около 10 часов вечера в Заречном микрорайоне. Автомобиль Shevrolet Aveo двигался по Готвальда со стороны улицы Черепанова в сторону улицы Опалихинской. Перекрёсток с улицей Машинистов водитель проехал на красный свет, в этот же момент налево со встречной полосы начал поворачивать другой автомобиль – уходя от столкновения, Shevrolet потерял управление и вылетел на тротуар, где в тот момент стояли пешеходы, ожидающие зелёного сигнала светофора. В результате четверо мужчин получили серьёзные травмы и были госпитализированы в городские больницы №23 и №36.
У автомобиля повреждения лобового стекла и бампера. Машина проехала несколько метров по тротуару и застряла в снегу возле овощного павильона.
Помимо прочего, автомобиль снёс дорожный знак. Фото очевидцев ДТП
За рулём Shevrolet Aveo была 20-летняя девушка, стаж вождения которой составляет один год.
Сотрудникам ГИБДД девушка пояснила, что торопилась забрать свою дочь от подруги. Она выехала на запрещающий сигнал светофора, решив, что успеет «проскочить» перекрёсток.
Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев, трое из четырёх пострадавших – братья. Им 17, 19 и 20 лет. Личность четвёртого устанавливается.
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