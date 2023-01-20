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Ночью в уральской столице затопило проспект Космонавтов
Происшествия
Фото: Инцидент Екатеринбург / vk.com
Этой ночью в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов произошла коммунальная авария. Об этом сообщил паблик «Инцидент Екатеринбург», опубликовавший видео с затопленной дорогой.
Судя по снятому очевидцем, улицу затопило в районе дома 29. Однако местные жители утверждают, что потоп начался с улицы Бабушкина, откуда «перешёл» сначала на Войкова, а уже потом на проспект Космонавтов.
В диспетчерской Горводоканала порталу E1 сообщили, что воду уже перекрыли. На месте происшествия ведутся ремонтные работы.
Судя по снятому очевидцем, улицу затопило в районе дома 29. Однако местные жители утверждают, что потоп начался с улицы Бабушкина, откуда «перешёл» сначала на Войкова, а уже потом на проспект Космонавтов.
В диспетчерской Горводоканала порталу E1 сообщили, что воду уже перекрыли. На месте происшествия ведутся ремонтные работы.
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