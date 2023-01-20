Ночью в уральской столице затопило проспект Космонавтов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этой ночью в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов произошла коммунальная авария. Об этом сообщил паблик «Инцидент Екатеринбург», опубликовавший видео с затопленной дорогой.Судя по снятому очевидцем, улицу затопило в районе дома 29. Однако местные жители утверждают, что потоп начался с улицы Бабушкина, откуда «перешёл» сначала на Войкова, а уже потом на проспект Космонавтов.В диспетчерской Горводоканала порталу E1 сообщили, что воду уже перекрыли. На месте происшествия ведутся ремонтные работы.