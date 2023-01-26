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В Верхотурье вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погибли две актрисы театра кукол
Происшествия
Фото предоставлено Валерием Горелых
В Верхотурье вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погибли возвращавшиеся с гастролей две актрисы театра кукол, а еще один работник театра получил тяжкие травмы.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 1 октября водитель грузовика MAN, оборудованного прицепом, ехал по трассе Серов – Екатеринбург, отвлекся от управления и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ. В автобусе находились возвращавшиеся с гастролей из Первоуральска артисты Краснотурьинского театра кукол.
В результате ДТП на месте происшествия погибли две сотрудницы театра. Один работник получил травмы, причинившие тяжкий вред его здоровью.
Верхотурский районный назначил виновнику ДТП наказание в виде трех лет лишения в колонии-поселении общего режима.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 1 октября водитель грузовика MAN, оборудованного прицепом, ехал по трассе Серов – Екатеринбург, отвлекся от управления и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ. В автобусе находились возвращавшиеся с гастролей из Первоуральска артисты Краснотурьинского театра кукол.
В результате ДТП на месте происшествия погибли две сотрудницы театра. Один работник получил травмы, причинившие тяжкий вред его здоровью.
Верхотурский районный назначил виновнику ДТП наказание в виде трех лет лишения в колонии-поселении общего режима.
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