Две актрисы театра кукол погибли в аварии на свердловской трассе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прошедшей ночью на 289 километре трассы «Екатеринбург – Серов» произошла жуткая авария, в результате которой погибли два человека – актрисы Краснотурьинского театра кукол. Также с травмами был госпитализирован их коллега. Полиция проводит расследование.Среди погибших 37-летняя Кристина Шварц и 25-летняя Юлия Арабей. У 21-летнего Егора Старцева растяжение шеи и множественные порезы головы, пишет «КП-Екатеринбург».По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «MAN» выехал на встречную полос, где в этот момент ехал автобус, перевозивший из Первоуральска в Краснотурьинск артистов театра кукол. Труппа состояла из 16 человек. Они возвращались с гастролей домой. Об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Установлено, что грузовиком управлял 51-летний водитель. Утверждается, что нарушителем правил дорожного движения он не был. Известно, что тягач принадлежит кушвинскому молочному предприятию, он возвращался в свой город из Серова без груза.