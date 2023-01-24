Водитель ВАЗ выехал на встречку в Кушве и погиб в ДТП



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На автодороге Кушва – Баранчинский столкнулись ВАЗ -21074 и SsangYong. В результате ДТП погиб человек, еще двое получили травмы. ДТП произошло вчера в 20.30 в районе 15-го километра автодороги.По предварительной информации, водитель ВАЗ-21074 ехал со стороны поселка Баранчинский в сторону Кушвы и по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем SsangYong.В ДТП от полученных травм на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи скончался водитель ВАЗ – мужчина 1962 года рождения. Двух пассажиров легковушки 1982 и 1990 годов рождения доставили в ЦГБ Кушвы с ушибами. Все участники ДТП – жители поселка Баранчинский, они были пристегнуты ремнями безопасности.В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель SsangYong – мужчина 1972 года рождения – травм не получил. В машине он был один. Мужчина пояснил, что ехал со скоростью 90-100 км/ч и попытался уйти вправо от столкновения с автомобилем, выехавшим навстречу.