Иномарка сбила новоуральского пенсионера

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Пожилой житель Новоуральска оказался в больнице после «встречи» с иномаркой. По сообщению местного ГИБДД, мужчина получил травмы, пытаясь перейти дорогу по нерегулируемому переходу.Водитель, управлявший автомобилем марки «Митсубиси- Лансер» оказался на 11 лет старше своей жертвы. Согласно данным, опубликованным Госавтоинспекцией, он родился в 1946-м году, а сбитый им человек — в 1957-м. Сразу после случившегося владельца авто проверили на наличие спиртного в организме. Тест показал, что водитель трезв.Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения по городу Новоуральску устанавливают все обстоятельства ДТП, чтобы определить степень вины владельца иномарки. Меж тем, травматологи местной больницы продолжают латать травмированного машиной пешехода.