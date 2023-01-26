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Девочку-драчунью из школы Нижнего Тагила задержали
Происшествия
Фото: скриншот видео «Инцидент Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали школьницу, которая пнула сверстницу в лицо. Было принято решение подержать её двое суток в центре временной изоляции несовершеннолетних.
О мере, предпринятой в отношении несовершеннолетней драчуньей, сообщили в Главном управлении Министерства внутренних дел по Свердловской области. Там же несколько раскрыли причину такого агрессивного поведения школьницы. По словам руководителя пресс-службы ведомства Валерия Горелых, конфликт, предположительно, возник из-за переписки в соцсетях и неосторожно написанного слова.
Выяснились и другие детали инцидента, подобные которому в российских школах, увы, не редкость. Вопреки распространившейся информации, девочки не одноклассницы. Та, что пострадала, учится в 8-м классе школы №33, а агрессорша — в 7-м. Она воспитывается одной только мамой и ранее уже состояла на учёте у местного подразделения по делам несовершеннолетних. К слову, «туалетная» стычка между девочками произошла 10 дней назад, а известно о ней стало сейчас благодаря видеоролику, который был «слит» в сеть Интернет.
О мере, предпринятой в отношении несовершеннолетней драчуньей, сообщили в Главном управлении Министерства внутренних дел по Свердловской области. Там же несколько раскрыли причину такого агрессивного поведения школьницы. По словам руководителя пресс-службы ведомства Валерия Горелых, конфликт, предположительно, возник из-за переписки в соцсетях и неосторожно написанного слова.
Выяснились и другие детали инцидента, подобные которому в российских школах, увы, не редкость. Вопреки распространившейся информации, девочки не одноклассницы. Та, что пострадала, учится в 8-м классе школы №33, а агрессорша — в 7-м. Она воспитывается одной только мамой и ранее уже состояла на учёте у местного подразделения по делам несовершеннолетних. К слову, «туалетная» стычка между девочками произошла 10 дней назад, а известно о ней стало сейчас благодаря видеоролику, который был «слит» в сеть Интернет.
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