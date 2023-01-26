МЧС проводит проверку после пожара на лесопилке в Верхотурье

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Верхотурье после пожара на территории лесопилки сотрудники МЧС проводят проверку. Возгорание произошло вечером 25 января.На лесопилке горели порубочные остатки. На место происшествия выезжали техника и личный состав 71-й пожарно-спасательной части Верхотурья. Сотрудники МЧС выяснили, что угрозы распространения огня нет, а на месте дежурят представители организации с мотопомпами и другой спецтехникой. Однако пожарные МЧС приняли решение об окарауливании места горения ночью.Органы государственного пожарного надзора проводят проверку по факту возгорания. Проводится опрос собственника и специалистов объекта. Если будут выявлены нарушения правил пожарной безопасности, то к виновным лицам применят меры административного воздействия.