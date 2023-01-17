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Крупный пожар произошел ночью в Сысерти
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью произошел крупный пожар на улице Свердлова в Сысерти. Сообщение о возгорании поступило в 00.17.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади 100 квадратных метров сгорел частный жилой дом. На место происшествия прибыли 10 пожарных на трех спецмашинах.
Пожар потушили в 01.05. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04.04.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади 100 квадратных метров сгорел частный жилой дом. На место происшествия прибыли 10 пожарных на трех спецмашинах.
Пожар потушили в 01.05. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04.04.
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