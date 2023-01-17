Крупный пожар произошел ночью в Сысерти

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью произошел крупный пожар на улице Свердлова в Сысерти. Сообщение о возгорании поступило в 00.17.Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади 100 квадратных метров сгорел частный жилой дом. На место происшествия прибыли 10 пожарных на трех спецмашинах.Пожар потушили в 01.05. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04.04.