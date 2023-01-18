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Пропавшую в Екатеринбурге пенсионерку нашли
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге завершились поиски пропавшей 73-летней Раисы Карцевой, нуждающейся в медицинской помощи. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
Напомним, что местонахождение пожилой женщины было неизвестно с 24 января. В ее поисках участвовали волонтеры и сотрудники полиции.
Напомним, что местонахождение пожилой женщины было неизвестно с 24 января. В ее поисках участвовали волонтеры и сотрудники полиции.
«Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!» – рассказали в «Прорыве».
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