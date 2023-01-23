Волонтеры и полиция ищут в Екатеринбурге пропавшую пенсионерку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга пропала 73-летняя Раиса Максимовна Карцева. Она ушла из дома 24 января и до сих пор не вернулась. В поисковом отряде «Прорыв» сообщили, что женщина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшей: рост 170 см, среднее телосложение, светло-карие глаза, темные волосы с проседью.На момент пропажи пенсионерка была одета в темный пуховик с узором желтого цвета, черные брюки, светлые замшевые полуботинки и светлый берет.Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 6. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Раисы Карцевой, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-06. Также сведения просят сообщать координатору поиска Игорю: 8 (962) 316-55-42.