Возрастное ограничение 18+

Волонтеры и полиция ищут в Екатеринбурге пропавшую пенсионерку

14.20 Среда, 25 января 2023
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга пропала 73-летняя Раиса Максимовна Карцева. Она ушла из дома 24 января и до сих пор не вернулась. В поисковом отряде «Прорыв» сообщили, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшей: рост 170 см, среднее телосложение, светло-карие глаза, темные волосы с проседью.

На момент пропажи пенсионерка была одета в темный пуховик с узором желтого цвета, черные брюки, светлые замшевые полуботинки и светлый берет.

Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 6. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Раисы Карцевой, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-06. Также сведения просят сообщать координатору поиска Игорю: 8 (962) 316-55-42.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Екатеринбурге пропала нуждающаяся в медицинской помощи пенсионерка
23 января 2023
В Академическом районе Екатеринбурга пропала 12-летняя девочка
18 января 2023
В свердловском поселке пропал нуждающийся в медицинской помощи мужчина
24 января 2023
В Свердловской области пропал 26-летний мужчина
16 января 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Екатеринбурге хотят уничтожить одного из последних путти

Как одна из уникальных сразу в нескольких аспектах усадеб внезапно оказалась исключена из перечня объектов культурного наследия
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
14:20 Волонтеры и полиция ищут в Екатеринбурге пропавшую пенсионерку
13:56 Пожарные спасли пять детей из горящей пятиэтажки в Нижнем Тагиле
13:22 Из Екатеринбурга в Ярославль планируют запустить прямые рейсы
12:55 Плата за капремонт в Свердловской области увеличилась на 40%
12:21 «Лыжня России» в Свердловской области пройдет 11 февраля
11:59 Врача в Сысерти обвиняют в мошенничестве на 1,5 млн рублей
11:27 ГИБДД выпустила предупреждение для водителей Екатеринбурга из-за снегопада
10:52 Ночной пожар в девятиэтажке в Екатеринбурге вывел на улицу 20 человек
10:24 В Свердловской области тепловоз врезался в тупик
09:53 Артем Бахтерев ушел с поста министра АПК Свердловской области
09:21 В многоэтажке в Каменске-Уральском сгорела квартира
21:19 Плодовитая собака обеспечила Екатеринбургу ещё одно упоминание в Книге рекордов России
20:52 Вооружённый трубой убийца получил от екатеринбургского суда длительный срок за решёткой
20:09 В Свердловской области проживает около 200 тысяч «невыездных» должников
19:27 Старые свадебные платья ищет один из музеев Екатеринбурга
19:00 Дети погибшего в Красноуральске водителя газовоза получат компенсации
18:36 Лекция в библиотеке имени Белинского пройдёт с музыкальным сопровождением
17:59 На Широкой Речке в Екатеринбурге планируют построить трамвайную линию и депо
17:24 Автомобиль сбил велокурьера в Екатеринбурге
16:55 Учитель гимназии в Екатеринбурге заклеила ребенку рот скотчем
16:23 Улицу Народной Воли перекроют в Екатеринбурге
15:59 Под Нижним Тагилом в ДТП погиб водитель Lada Kalina
15:21 В Екатеринбурге автоинспекторы поймали 10 пьяных водителей
14:52 В девятиэтажке в Нижнем Тагиле произошел пожар
14:23 Еще 178 случаев коронавируса подтвердили в Свердловской области
13:57 Свердловчанина осудили за покушение на убийство коллеги
Все новости Свердловской области
14:14 КС указал судам на их обязанность рассматривать жалобы арестованных
13:32 В России произошли сбои в работе App Store
13:08 Из России может уйти крупнейший поставщик платёжных терминалов
12:19 В Феодоровской церкви Кирова произошёл крупный пожар
17:57 В Кремле не обсуждают ограничения на выезд из страны для россиян
16:58 В Санкт-Петербурге осудили местного жителя за хулиганскую стрельбу
15:59 В Башкирии 15-летний подросток попал под поезд и выжил
15:10 В России на 5% снизились продажи продуктов питания
14:26 Россияне смогут запрещать себе брать кредиты
13:52 В комитете Госдумы по транспорту объяснили предложение бронировать дату пересечения границы
13:19 В Новосибирской области четыре человека погибли в аварии со «скорой»
12:52 Семь человек погибли при стрельбе в Калифорнии
12:10 Посольство Швеции в России сообщило о возобновлении приема заявлений на визу
11:39 Российские врачи исправили 13-летнему подростку тяжёлую деформацию позвоночника
18:20 Мужчиной с оружием в Железногорске оказалась 19-летняя девушка
17:58 Декларации депутатов будут публиковать в сети без личных данных
17:19 В Башкирии почти 3,5 тысячи человек остались без тепла из-за прорыва трубы
16:46 При взрыве на подмосковном заводе пострадал один человек
16:13 В Москве к 2,5 годам колонии приговорили расстреливавшего кошек живодёра
15:35 В Красноярском крае усилили охрану школ и детских садов из-за мужчины с оружием
15:04 Россияне вывели большую часть валютных сбережений в иностранные банки
14:31 В СМИ сообщили о взрыве на подмосковном заводе компании «Молирен»
13:58 Альфа-банк и «Сбер» объявили о запуске платежных стикеров
13:30 В Мособлсуде пройдут прения сторон по делу Фургала
13:01 В Приморском крае более 110 тысяч человек остались без света
12:32 В Кургане водитель сбил на пешеходном переходе двух детей 7 и 9 лет
Все новости России и мира
14:20 Волонтеры и полиция ищут в Екатеринбурге пропавшую пенсионерку
13:56 Пожарные спасли пять детей из горящей пятиэтажки в Нижнем Тагиле
13:22 Из Екатеринбурга в Ярославль планируют запустить прямые рейсы
12:55 Плата за капремонт в Свердловской области увеличилась на 40%
12:42 Производить огнеупорный герметик за меньшие деньги позволит разработка химиков из Пермского Политеха
12:39 Арендаторы могут подать заявку на продление аренды земельного участка до 1 марта
12:21 «Лыжня России» в Свердловской области пройдет 11 февраля
11:59 Врача в Сысерти обвиняют в мошенничестве на 1,5 млн рублей
11:27 ГИБДД выпустила предупреждение для водителей Екатеринбурга из-за снегопада
10:58 Федеральной службой судебных приставов реализован проект, связанный с технологиями искусственного интеллекта и дистанционным обслуживанием граждан
10:52 Ночной пожар в девятиэтажке в Екатеринбурге вывел на улицу 20 человек
10:24 В Свердловской области тепловоз врезался в тупик
09:53 Артем Бахтерев ушел с поста министра АПК Свердловской области
09:21 В многоэтажке в Каменске-Уральском сгорела квартира
21:19 Плодовитая собака обеспечила Екатеринбургу ещё одно упоминание в Книге рекордов России
20:52 Вооружённый трубой убийца получил от екатеринбургского суда длительный срок за решёткой
20:09 В Свердловской области проживает около 200 тысяч «невыездных» должников
19:27 Старые свадебные платья ищет один из музеев Екатеринбурга
19:00 Дети погибшего в Красноуральске водителя газовоза получат компенсации
18:36 Лекция в библиотеке имени Белинского пройдёт с музыкальным сопровождением
17:59 На Широкой Речке в Екатеринбурге планируют построить трамвайную линию и депо
17:24 Автомобиль сбил велокурьера в Екатеринбурге
16:55 Учитель гимназии в Екатеринбурге заклеила ребенку рот скотчем
16:23 Улицу Народной Воли перекроют в Екатеринбурге
15:59 Под Нижним Тагилом в ДТП погиб водитель Lada Kalina
15:21 В Екатеринбурге автоинспекторы поймали 10 пьяных водителей
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK